Krzysztof Stanowski tłumaczy się przed fanami z wizyty u Kuby Wojewódzkiego: "Przyszedłem, aby być TŁEM DLA ŻARTÓW"

Ja trochę nie na temat ale… co jakiś czas czytam komenty pod różnymi artykułami, że netflix jest beznadziejny bo wszędzie „wpycha” kolorowych i wątki homoseksualne. Jakoś do tej pory zupełnie mi to nie przeszkadzało ale zauważyłam w tym pewną prawidłowość. Oglądałam (świetny zresztą) serial Self made- na faktach historycznych i faktycznie, córka głównej bohaterki została przedstawiona jako lesbijka. Zawsze gdy widzę, że jakiś film/ serial jest na faktach to sobie sprawdzam z ciekawości. No i oczywiście badacze życia Madame CJ Walker oraz jej rodzina nigdy nie znaleźli najmniejszego śladu, że jej córka była lesbijką! Bardzo lubię „wichrowe wzgórza”- książkę i film z Ralphem Finnesem; w 2011 powstała nowa wersja z czarnoskórym aktorem w roli Heathcliffa! No ludzie kochani! Jak można wykorzystywać sentyment ludzi do tej opowieści, „zerżnąć” motyw, tytuł i zrobić z Heathcliffa czarnoskórego?! Jego wygląd jest w książce dobrze opisany! Nawet jego pochodzenie ( jest określany jako Cygan)! Netflix mnie naprawdę zaczął rozczarowywać.