Książę Filip nie żyje. Tak wyglądała młodość najdłużej żyjącego królewskiego małżonka imperium brytyjskiego

Książę Filip przyszedł na świat 10 czerwca 1921 roku w Grecji jako jedyny syn i ostatni potomek księcia Andrzeja (syna króla Grecji Jerzego I Greckiego) i księżnej Alicji Battenberg (prawnuczki królowej Wiktorii). Zanim książę Edynburgu wziął za żonę królową Elżbietę, uczęszczał do szkół we Francji, Wielkiej Brytanii, Szkocji i w Niemczech.

Filip i Elżbieta zostali sobie przedstawieniu w 1934 roku na weselu jego kuzynki Mariny, księżniczki Grecji, z księciem Kentu, Jerzym, czyli wujem przyszłej królowej brytyjskiej. Do bliższego poznania doszło jednak 5 lat później, gdy królowa matka przybyła wraz z córkami z wizytą do Royal Naval College w Dartmouth, gdzie Filip był studentem. To właśnie wtedy Elżbieta zakochała się od pierwszego wejrzenia w przyszłym małżonku, nazywając go rzewnie swoim "księciem Wikingiem"... Spędzili ze sobą 74 lata.