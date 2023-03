Książę Harry i Meghan Markle pracowali w 2021 roku tylko przez GODZINĘ TYGODNIOWO. Tak wypełniali obowiązki w swojej fundacji...

Ania 1 godz. temu zgłoś do moderacji 185 15 Odpowiedz

I porównajcie sobie teraz tych dwóch leni z Williamem i Kate, którzy ciężko pracują co by nie mówić - służąc krajowi. William bardzo mi zaimponował swoją postawa podczas wizyt w Polsce. Pięknie representuje swój kraj i zbliża ludzi a nie dzieli. Skromny i pracowity. A tamci tylko ciagle obrażeni, ciagle jakiś problem. Gdyby Harry tyle energii włożył w swoją fundacje co w nadawaniu na swoją rodzine i kraj to ta fundacja byłaby najlepsza fundacja pod słońcem.