Książę Harry i Meghan Markle w swoim dokumencie pokazali w końcu Archiego i Lilibet. Do tej pory UKRYWALI ich wizerunek (ZDJĘCIA)

Książę Harry i Meghan Markle kilka lat temu postanowili porzucić królewskie życie i wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Para przekonywała, że decyzja podyktowana jest między innymi dobrem dzieci, by mogły wychowywać się z dala od blasku fleszy. W Wielkiej Brytanii nie mogli liczyć bowiem na ani trochę spokoju, będąc pod ciągłym ostrzałem mediów. Szybko jednak okazało się, że zakochani chyba tęsknią za obecnością kamer, bo niedługo po przeprowadzce Susexxowie postanowili udzielić szczerego wywiadu Oprah, w którym to obsmarowali kilku członków rodziny królewskiej.