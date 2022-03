Książę Harry i Meghan Markle wybiorą Oscary zamiast spotkania z królową?! Mają wręczyć statuetkę dla najlepszego filmu...

Anko 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Wszystkie koronowane głowy z Europy się zjeżdżają i się nie boją Londynu, a Harry nie przyjedzie bo nie chcą mu z góry (!) zapewnić ochrony xD No to macie prawdę o tej amerykańskiej rodzinie - tam nie ma żadnych kontaktów, poza może z Eugenią córka Andrzeja. Rozpad na całego, ale Harry jest cwany i ciągle mówi o lovely babci, bo wie że to jego połączenie z królową i podstawa do robienia masy. Jak babcia umrze, to dzieci w końcu dostaną tytuły prince i wtedy jego ojciec będzie lovely tatuś. Cwaniactwo, ale kasa będzie się zgadzać.