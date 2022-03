Książę Harry w LUŹNYM wydaniu reklamuje Invictus Games. Internauci: "Wyszło NIEZRĘCZNIE"

Niedawno minęły dwa lata odkąd książę Harry rozpoczął nowy rozdział w życiu. Zgodnie z przewidywaniami pierwotne plany porzucenia życia na świeczniku Sussexów ostatecznie spełzły na niczym. Dziś oprócz reperowania domowego budżetu przy pomocy intratnych współprac rodzice Archiego i Lilibeth podejmują się też misji humanitarnej, za którą zostali ostatnio nagrodzeni na gali NAACP Image Awards prestiżową Nagrodą Prezydenta za wysiłek włożony w "nadzwyczajną służbę publiczną".

Po niespełna dwóch latach mieszkania w Los Angeles książę Harry miał też skorzystać z usług lekarza i zafundować sobie "hollywoodzki" look. Media zza oceanu spekulują, że młodszy syn księżnej Diany i księcia Karola zaczął... eksperymentować z botoksem.

Zobacz także: Rozpromienieni Harry i William odsłaniają pomnik księżnej Diany

"Odświeżoną" aparycję Brytyjczyk będzie miał okazję zaprezentować na zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach Invictus Games. Są to międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe stworzone w 2014 roku przez Harry'ego, skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Składają się na nie konkurencje takie jak koszykówka na wózkach inwalidzkich czy siatkówka siedząca. W tym roku igrzyska odbędą się w Hadze i potrwają od 16 do 22 kwietnia. Event odbędzie się pierwszy raz po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

W ramach promocji sportowego wydarzenia, którego Harry jest patronem, w sobotę w sieci pojawiło się wideo. W filmie widzimy, jak holenderscy współpracownicy próbują uczyć księcia swojego języka. Następnie 37-latek zachęca do oglądania igrzysk - Harry od stóp do głów jest ubrany na pomarańczowo (barwa ta uważana jest za "znak towarowy" Holandii). Małżonek Meghan Markle nie ograniczył się tylko do stylizacji w krzykliwym kolorze - Harry uzupełnił "look" pomarańczowymi okularami i kapeluszem.

O ile większość internautów doceniła księcia w takim "luźnym" wydaniu, pod filmikiem pojawiło się sporo głosów krytyki. Fanom royalsów nie spodobało się, że Harry wybiera się do Hagi, podczas gdy jego wiekowa babcia wciąż nie miała okazji poznać najmłodszej wnuczki. Pojawiły się też opinie, że filmik jest niezręczny.

Do Holandii to może pojechać, ale na odwiedziny własnej babci to już nie...

Wymuszony humor jest zawsze niezręczny…. A wymuszony, infantylny humor u dorosłych jest gorszy.

Harry odmawia uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej swojego dziadka/pozywa gubernatora Wielkiej Brytanii, żeby mieć więcej ochrony, ale na Invictus Games do Holandii to już pojedzie.

Mają rację?

W najnowszym odcinku Pudelek Podcast zdradzimy kulisy starcia Królikowskiego z reporterem Pudelka oraz opowiemy o tym, kogo nie lubią Polacy. Wyjaśniamy też, dlaczego wyłączyliśmy komentarze pod artykułami o sytuacji w Ukrainie.