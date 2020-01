Książę Harry POKŁÓCIŁ SIĘ z Beckhamem przez Meghan! "David był przerażony"

Ahaaa 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Jeżeli Megan powiedziała coś w sekrecie Victorii a później ta informacja znalazła się w tabloidach to Harry zareagował poprawnie. W ich kręgach dyskrecja to podstawa a jak ktoś udaje ich przyjaciół i leci z newsami do prasy to jest zwyczajnie fałszywy. Druga sprawa to fakt że David od lat stara się o nadanie mu tytułu szlacheckiego przez brytyjskich royalsow. Więc ich "przyjaźń" nie do końca jest szczera i bezinteresowna.