Książę Harry SZALAŁ z Meghan Markle w Kolumbii, ale to brylowania w Wielkiej Brytanii brakuje mu najbardziej. "Jest WŚCIEKŁY"

Na jego miejscu też bym tęskniła za Wielka Brytania. Niby rodzina krolewska, ciągle na świeczniku, a prawda jest taka ze maja ogromne zielone tereny na których spędzają czas z dala od paparazzi, poza tym prowadza zaskakująco zwyczajne życie, np wyskakują do pubu i społeczność lokalna z szacunku nie robi im zdjęć, idą na targ, na festyn (w weekend Kate, William I dzieciaki byli na festynie Nerf i naparzali się pistoletami zabawkowymi - nie ma zdjęć bo nie chcieli). Paradoks polega na tym ze Harry uciekł przed paparazzi ale to teraz zyje w złotej klatce, w UK miałby więcej swobody i moglby robic to co lubi - łazić po pubach, jeździć konno, grać w polo itd.