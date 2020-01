Książę Harry zabiera głos w sprawie "Megxitu": "Nie odchodzimy NA ZAWSZE"

AnnA 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Zaślepiony miłością do Megi, to Go niestety zgubi. Ona myśli tylko o sobie, a malitki Archie będzie kartą przetargową. Fakt , media nie dawały im spokoju ale to wszystko za sprawą Meghan, która nigdy nie potrafiła się dostosować do zasad rodziny królewskiej. Ona wiedziała po co wyxhodzi za Harrego - sława I pieniądze.