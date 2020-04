Książę Karol świętuje urodziny wnuka wspólnym zdjęciem: "Mały książę radośnie przytula się do dziadka" (FOTO)

Brytyjska rodzina królewska nie miała ostatnio wielu powodów do radości. Na początku roku Meghan i Harry dostarczyli bliskim wielu trosk, kiedy ogłosili, że "wypisują się" z monarchii.

Teraz książę ma wreszcie powód do uśmiechu. Jego najmłodszy wnuczek, Louis, obchodzi właśnie drugie urodziny. To ważny dzień dla całej monarchii. Zwykle rodzina świętowałaby tę okazję wspólnie, jednak ze względu na kwarantannę nie zorganizowano hucznego przyjęcia. Dumny dziadek postanowił za to uczcić urodziny wnuczka pamiątkową fotografią.