Książę Karol był PRZESŁUCHIWANY w sprawie śmierci księżnej Diany: "Podejrzewano, że PLANOWAŁ JEJ ŚMIERĆ"

Tajemnicza śmierć księżnej Diany do dziś bywa przedmiotem publicznej debaty. "Królowa ludzkich serc" zginęła wiele lat temu w katastrofie samochodowej w paryskim tunelu, co wciąż generuje wiele spekulacji oraz teorii spiskowych, z którymi starają się walczyć osoby kojarzone z tą sprawą.

Niestety, jak to zwykle bywa, kontrowersyjne teorie znajdują licznych zwolenników, przez co śmierć księżnej Diany dla wielu określana jest mianem "zamachu". Choć rodzina królewska wielokrotnie dementowała te doniesienia, to w mediach co jakiś czas pojawiają się nowe "dowody" na to, jakoby faktycznie zaplanowano śmierć mamy Williama i Harry'ego.