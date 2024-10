Książę William i Harry mają przyrodnie rodzeństwo. Kim są Tom Parker Bowles oraz Laura Lopes?

Książę Williiam i Harry mają brata i siostrę. Kim są?

Czym zajmuje się Laura Lopes i jej brat?

Tom Parker Bowles to brytyjski celebryta

W odróżnieniu od siostry, Tom Parker Bowles cieszy się sporą popularnością w Wielkiej Brytanii. To znany krytyk kulinarny i autor książek, a także prezenter telewizyjny. Regularnie pisze recenzje restauracji dla "The Mail on Sunday" oraz pełni funkcję redaktora działu kulinarnego magazynu dla mężczyzn "Esquire". W 2014 roku znalazł się na liście 10 najczęściej obserwowanych brytyjskich krytyków restauracyjnych na Twitterze (obecnie X).