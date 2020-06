Konflikt Williama i Harry'ego stał się inspiracją do KSIĄŻKI! "Problemy w ich relacjach PORUSZYŁY MNIE DO ŁEZ"

O rzekomym konflikcie Harry'ego i księcia Williama powiedziano w ostatnich miesiącach tyle, że Robert Lacey postanowił nawet napisać na ten temat książkę. Potencjalny "bestseller" zatytułowany Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and the Feuds ma zadebiutować na rynku dopiero w październiku, jednak wszechstronny twórca już promuje swoje literackie dzieło.