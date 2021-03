Książę William SKOMENTOWAŁ wywiad Harry'ego i Meghan!

Wywiad księcia Harry'ego i Meghan Markle z Oprah Winfrey to od kilku dni jeden z najgorętszych tematów w mediach na całym świecie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezenterki, w rozmowie nie brakowało sensacyjnych szczegółów. Sussexowie opowiedzieli m.in. o zmaganiach Meghan z depresją, relacjach z pozostałymi royalsami czy nawet przypadkach rasizmu w szeregach rodziny królewskiej.

Początkowo brytyjskie media były przekonane, że członkowie rodziny królewskiej pozostawią wyznania księcia Harry'ego i Meghan Markle bez komentarza. W środę Pałac Buckingham niespodziewanie ustosunkował się jednak do zarzutów Sussexów i zapewnił, że w sprawie najbardziej niepokojących kwestii, w tym rzekomego rasizmu, zostaną podjęte odpowiednie działania.

W końcu głos w sprawie głośnego wywiadu postanowił zabrać sam książę William. W poniedziałek książę Cambridge i jego żona, Kate Middleton odwiedzili jedną ze szkół we wschodnim Londynie, gdzie promowali program pomocy dzieciom zmagającym się z problemami zdrowia psychicznego. W drodze do budynku parę dopadła grupa dziennikarzy, którzy zaczęli wypytywać go o wrażenia po sensacyjnych wywodach brata.