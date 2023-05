Książę William żartował podczas przemówienia. Reakcja Kate Middleton? Fani piszą o czwartym dziecku... (FOTO)

Książę William przemówił podczas koncertu koronacyjnego

(...) Pierwsze słowa mojego ojca po wstąpieniu wczoraj do Opactwa Westminsterskiego były obietnicą służby. To było zobowiązanie do dalszej służby, bo od ponad 50 lat, w każdym zakątku Wielkiej Brytanii, w całej Wspólnocie Narodów i na całym świecie, poświęcił się służbie innym, zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom oraz tym, których pamięci nie wolno zaniedbywać - zachwalał ojca, na koniec decydując się na nieco prywaty:

W przeciwieństwie do Lionela, nie zajmę wam całej nocy - zapewnił, nawiązując do utworu artysty pt. "All Night Long", co spotkało się z salwą śmiechu.