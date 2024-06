Książulo chciał przetestować knajpę, w której stołuje się lokalna policja. Wizytę zakończył z MANDATEM i PUNKTAMI KARNYMI (WIDEO)

Książulo dostał mandat. Nagrał nieprzyjemną sytuację z policją

Książulo w najnowszym filmie udał się do Sopotu, aby wypróbować bar dedykowany dla lokalnej policji. Wizyta na kulinarnej mapie mundurowych okazała się średnia, jednak to inna nieciekawa sytuacja sprawiła, że Youtuber miał nietęgą minę. Całe zajście z policją zostało nagrane, a Nyczke "pochwalił się nim" w mediach społecznościowych. Zamiast standardowego nagrania z testowania jedzenia, pojawił się fragment rozmowy z policją. Kara pieniężna wynosiła raptem 50 zł, jednak za wykroczenie otrzymał jeszcze 8 punktów karnych.

Kurde, no są bardzo nijakie (pierogi - przyp. red.). Czuję się, jakbym jadł ciasto ze śmietaną. Naprawdę z delikatnym, z malutkim dodatkiem tych owoców. I to nie jest tak, że przez ten mandat mi teraz nie smakuje. Chociaż pewnie tak to wygląda. Sprawdźmy pomidorową za 8 złotych. Był wybór albo makaron, albo ryż, więc zawsze makaron, jak jest wybór. Jak za te pieniądze to zupa nie jest najgorsza. (...) Ale pani w barze, chociaż była bardzo miła - podsumował.