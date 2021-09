Księżna Kate mknie na rowerze i... zjeżdża na linie! (ZDJĘCIA)

Księżna Kate to chyba najlepsze, co mogło się przytrafić brytyjskiej rodzinie królewskiej. Podczas gdy monarchia mierzy się z silnym kryzysem wizerunkowym związanym z poczynaniami Meghan i Harry'ego oraz oskarżeniami wobec księcia Andrzeja , Kate dzielnie pełni swoją rolę nieskazitelnej żony przyszłego króla.

Księżna Cambridge co jakiś czas wychodzi z pałacu, by spotykać się z ludźmi. Chętnie z nimi rozmawia i posyła czarujące uśmiechy. Zawsze wygląda wtedy jak spod igły - w strojach idealnie dopasowanych do okazji - ale nie za drogich, z perfekcyjnie ułożoną fryzurą i dyskretnym makijażem.