Eksperci od mowy ciała MIAŻDŻĄ okładkę Harry'ego i Meghan Markle: "SZTUCZNA KAMPANIA PR-OWA"

Od momentu oficjalnego opuszczenia rodziny królewskiej książę Harry i Meghan Markle z chęcią udzielają kontrowersyjnych wywiadów oraz są aktywni w mediach, tym samym pogarszając napięte już stosunki z angielskim dworem. Oliwy do ognia dolewają tabloidy oskarżające Meghan o zbyt duży wpływ na decyzje podejmowane przez jej męża , co ubliża nie tylko jemu, ale również pozostającym w Wielkiej Brytanii royalsom.

Tym razem burzę w mediach społecznościowych rozpętała nie tyle treść kolejnego wywiadu co zdjęcia go promujące. Książę Harry i Meghan, którzy znaleźli się na liście "100 najbardziej wpływowych osób 2021 roku", wzięli udział w sesji do magazynu "Time". Bezlitośni internauci od razu wyśmiali mocny retusz nałożony na fotografie. Małżonkowie zostali przez niektórych porównani do robotów wygenerowanych komputerowo.