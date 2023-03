Księżna Kate spróbowała "viagry z Bahamów"... Nagranie nagle stało się hitem

Żądna przygód Kate

Na nagraniu widzimy księżną Kate, gdy trzyma w dłoni kawałek morskiego przysmaku. Zanim go jednak spróbuje, mówi do zgromadzonych osób:

Czym jest "conch pistol"?

Karaibscy wyspiarze uważają ten przysmak za bardzo silny afrodyzjak – porównywany do sildenafilu, potocznie znanego jako "viagra". Wśród lokalnej ludności panuje przekonanie, że są to męskie genitalia muszli. Tak naprawdę jednak "pistolet muszlowy" to wyrostek, który zawierają zarówno muszle męskie, jak i żeńskie. Choć przysmak z Bahamów wyspiarze spożywają głównie ze względu na działanie podobne do "viagry", naukowcy udowodnili, że "conch pistol" rewelacyjnie wpływa także na trawienie.