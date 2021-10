Księżniczka Amalia mogłaby zostać pierwszą królową w HOMOSEKSUALNYM ZWIĄZKU!

Choć do objęcia tronu przez Amalię jeszcze daleko, holenderski rząd już zaczął bawić się w swatkę młodej księżniczki. Podczas jednej z niedawnych obrad sejmu polityk partii rządzącej zadał premierowi pytanie, co stałoby się w przypadku, gdyby następczyni tronu postanowiła związać się z osobą tej samej płci . Zdaniem szefa rządu odpowiedź w tej kwestii jest jasna.

Jednocześnie politycy podkreślili, że jest to wyłącznie "sytuacja teoretyczna". Nie ma bowiem żadnych przesłanek, co do tego, że Amalia jest osobą homoseksualną. Chodzi jedynie o to, że prawo nie stałoby jej na przeszkodzie poślubienia kobiety, choć w rodzinie królewskiej byłby to niewątpliwie precedens.