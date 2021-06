Księżniczka Amalia ZRZEKA SIĘ milionów z kieszeni podatników! "Uważam, że to niewłaściwe"

Renata 34 min. temu zgłoś do moderacji 270 2 Odpowiedz

Wypieprzyłam męża z domu: manatki mu spakowałam i do mamusi do Rybnika wysłałam. Kompletnie nic mi nie pomaga przy dzieciach. Jego kompletnie nic nie interesuje, co zjedzą, czy mają jakieś lekcje zadane. Zrobił sobie ze mnie służącą, która ma uprać, posprzątać, dzieci zawieźć i odebrać ze szkoły, a on tylko na osiem godzin do pracy, a później przychodzi do domu i modeluje samoloty. 15 lat wytrzymałam z tym pasożytem, ale wywaliłam bagaże za drzwi.