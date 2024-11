Kto w wiosennym "Tańcu z Gwiazdami"? Polsat walczy o byłą pierwszą damę i dawną prowadzącą "Dzień dobry TVN"

Dopiero co byliśmy świadkami zwycięstwa Vanessy Aleksander w "Tańcu z Gwiazdami", a Polsat już idzie za ciosem i szykuje kolejną edycję. Kogo w niej zobaczymy? Na pewno Blankę, bo to, że weźmie udział w programie, przekazano oficjalnie jeszcze podczas finału. Już pojawiają się pierwsze doniesienia, kogo jeszcze stacja zachęca do pląsów pod okiem Iwony Pavlović i spółki.