Kto wygra 5. edycję "The Voice Kids"? Oto FINALIŚCI, którzy dziś zawalczą o wygraną (ZDJĘCIA)

Słaba edycja, jeśli nie najsłabsza. Nie było nikogo, kto by zrobił tak wielkie wow, jak Sara czy Roxie w poprzednich latach. A w ogóle to nieświadome dzieci chętnie wybierają Kwiatkowskiego, bo jest wyćwiczony pośród nastolatek, jak umiejętnie przymilić się dzieciom, ale prawda taka, że on nigdy nie stawiał na najlepsze talenty w swojej drużynie, tylko zawsze wybierał takie "Antki" ze średnim wokalem i przyjemną buźką - dokładnie na miarę siebie samego. Jeśli ktoś jest dość miernym wykonawcą, to wiadomo, że będzie przyciągał podobne, a nie stawiał na geniusz czy prawdziwy potencjał. W tej edycji zdecydowanie największe wrażenie zrobił na mnie ten uroczy Witek, który śpiewał Fiołkowe Pole; wg mnie śpiewa lepiej od Piotrka - czyściej i wrażliwej; nie mogłam uwierzyć, że odpadł. Niestety jego błąd, bo myślę, że u Tomka i Baronka na pewno zostałby doeceniony jego potencjał; oni naprawdę mają ucho do tego, co dobre w przeciwieństwie do Kwiatkowskiego. To przecież oni wyłowili Viki Gabor (która u takiego Dawida zapewne by się zmarnowała). Witek może nie ma jeszcze perfekcyjnego wokalu, ale jak mało kto ma niezwykły potencjał sceniczny; nawet to jak się rusza - promieniuje taką naturalnością i urokiem naturszczyka. Mógłby zajść daleko, ale widocznie dla Dawida to za wysokie progi...