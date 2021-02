Kuba Wojewódzki świętuje dzień kobiet z Ludwiką Cichecką, modelką i GWIAZDĄ PLAYBOYA

Mitsi 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

ej, ale co wy chcecie, gość ma życie urozmaicone, wesołe, na pewno nie banalne a to że bez żony i gromady rozwrzeszczanych i roszczeniowych glutków w dodatku na nasz koszt pod nazwą 500+ ... no to co z tego, tylko mu bić brawo że jest wolny od codziennego beznadziejstwa ---ja zazdroszczę i zamieniłabym się