Kulisy wizyty Lewandowskich w Cannes: suknia szyta na miarę, sesje z gwiazdami, warte dziesiątki tysięcy stylizacje od Dolce&Gabbana (ZDJĘCIA)

Śledząc profile w mediach społecznościowych osób, które pojawiły się w ostatnich dniach we francuskiej stolicy kina, możemy nakreślić nieco szerszy obraz tego, jak wyglądał przebieg wizyty Lewandowskich. Śmiało możemy stwierdzić, że mamy z czego być dumni. Tym razem to bowiem zagraniczne gwiazdy uganiały się za wspólnymi zdjęciami z polskimi sławami, a nie - jak to zazwyczaj do tej pory bywało - na odwrót. O zdjęcie z Lewandowskim poprosili m.in. Damiano David z zespołu Maneskin oraz odtwórca roli Massimo z 365 Dni - Michele Morrone.