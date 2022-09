Kuzynka króla Karola III BRONI Meghan Markle. "Royalsi nikogo nie oszczędzają"

Piotrosia przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest zazdrość!Piekna,młoda,inteligentna,zakochana w Harrym,,zgrabna.....nie ma do czego sie przyczepic ,wiec wymyslaja powody aby jej dokuczyc!!Dziwi to ,że to robia najbliżsi ,ojciec i brat z bratową,ktoorzy zawłaszczyli sobie Harrego i nie mogą pokonac zazdrosci,że kocha Megan i do niej nalezy ,tworzac piekna rodzine z maluszkami!!!Harry trzymaj sie ,twoja Rodzina to priorytet!!Nie masz sobie nic do zarzucenia!!Cieplutko Pozdrawiam i trzymam za as kciuki!:)