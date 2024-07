Kylie Jenner i Timothee Chalamet przyłapani na SCHADZCE pierwszy raz od 5 miesięcy. A jednak to nie KONIEC ich uczucia? (FOTO)

Kylie Jenner i Timothee Chalamet przez jakiś czas byli uznawani za jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Mimo że znalazło się wielu, którzy twierdzili, że tych dwoje w ogóle do siebie nie pasuje, to oni pojawiali się na kolejnych eventach razem i nie szczędzili sobie czułości. Ich publiczny "coming out" miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to fani sfotografowali ich razem na trybunach podczas koncertu Beyonce.