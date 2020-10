"Lady" Patrycja Wieja szpanuje chłopakiem z wojska. Chce być "military couple"...

Choć może brzmieć to nieco brutalnie, nie jest zakłamaniem stwierdzenie, że każdy celebryta ma swój termin przydatności do spożycia. W przypadku gwiazdek telewizji reality bywa on nadzwyczaj krótki. Przeważnie trwa do około kilku miesięcy po zakończeniu emisji programu z ich udziałem, po czym słuch o nich ginie.