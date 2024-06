Laluna chwali się opalenizną i przyznaje do retuszu. Fani: "BEZ FILTRÓW byłoby lepiej". Odpowiedziała (FOTO)

Muszę się wyg... 30 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Pracuje od kilku dni w sklepie. Niestety mieszkam w miejscu gdzie nie ma szczególnie dużo propozycji pracy. Od 15 lat lat nie pracowałam (założenie rodziny, choroby, kilka operacji). Na początku w pracy było ciężko ale uznałam, że dam radę do momentu kiedy nie dano mnie na kasę, której nie potrafię ogarnąć, nie czuje tego. Wciąż muszę prosić o pomoc. Ktoś mi coś tlumaczy na szybko i dowidzenia, a ja nic z tego nie rozumiem. Nie jestem dobrą w komputery, a kasa to właśnie komputer. Coś gdzieś trzeba klikać, jeszcze milion kodów do zapamiętania. W sobotę klient mnie wyzwał, choć sam wprowadził mnie w błąd. Od tamtej pory czuje coraz większe zniechęcenie i chęć rezygnacji z tej pracy, choć nie mam nic innego w zanadrzu a pieniądze się przydadzą. Nie wiem co robić, a mąż i dziecko nie rozumie mojego problemu.