Laluna odsłoniła UMIĘŚNIONY brzuch, a internautka zaczepia: "Tyle operacji i nadal FaceApp?". Dobitnie jej odpowiedziała (FOTO)

Popularny program " Królowe życia " był prawdziwą trampoliną do medialnej "kariery" dla kilku wyjątkowo barwnych osobistości, które zasiliły szeregi rodzimego show-bienzesu. Jedną z nich bez wątpienia jest Laluna Unique , która zaskarbiła sobie sympatię widzów swoją bezpośredniością, bezkompromisowością oraz zamiłowaniem do licznych zmian w aparycji.

Celebrytka, której codzienne poczynania na Instagramie śledzi nieco ponad pół miliona osób, dała się poznać obserwatorom nie tylko jako bywalczyni tureckich klinik medycyny estetycznej, ale również miłośniczka retuszowania zdjęć i wszelkich maści filtrów, które nakłada na publikowane ujęcia. Choć Laluna Unique nie ukrywa, że lubi przerabiać swoje zdjęcia, to nie wszyscy podzielają jej słabość.

Laluna pochwaliła się umięśnionym brzuchem. Internautka zwróciła uwagę na filtry i rozpętała żarliwą dyskusję

Chociaż celebrytka dołożyła wszelkich starań, aby zaprezentować internautom swoją imponującą figurę, która jest efektem katorżniczych treningów oraz licznych operacji plastycznych, to największe emocje wzbudził zastosowany filtr. Jedna z internautek zapytała o retuszowanie zdjęć. Celebrytka natychmiast opowiedziała i rozpętała się żarliwa dyskusja.

Tyle operacji i nadal FaceApp? I kolejne… Wspieram, ale trochę to wku*wia… ale rób swoje, jak mówisz - stwierdziła gorzko internautka.

Ale kogo wku*wia, ciebie ? Nie denerwuj się, to tylko face up, lubię go, dodaje mi siły - wyjaśniła szybko celebrytka.