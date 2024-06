Laluna PRZESADZIŁA z Photoshopem. Jest falujące udo i rozmazane tatuaże. "Dobry filtr wszedł" (FOTO)

Laluna Unique dała się poznać jako miłośniczka zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Sfokusowana na swoim wyglądzie "królowa życia" w celu osiągnięcia zadowalającej ją samą prezencji poszła o krok dalej i poddała się operacji zmniejszenia żołądka. Ostatnio przyznała się też do stosowania popularnego leku na cukrzycę.

To jednak nie wszystko. Laluna już niejednokrotnie majstrowała przy zdjęciach, również innych osób. Choć nie widzi w tym nic złego, to internauci co rusz dopatrują się niedoskonałości na zdjęciach pobranych z Photoshopa.