Laluna PRZYZNAŁA SIĘ, że stosowała lek na cukrzycę, żeby schudnąć. "Ozempic zniszczył mi życie"

Laluna przyznała się do stosowania Ozempicu: "Zniszczył mi życie"

Tak, to właśnie Ozempic zniszczył mi życie, jak go odstawiłam, była tragedia. Zapowiadam od razu osobom, które to biorą, że muszą już do końca życia to brać! Jak odstawią, będzie dramat - wyznała Laluna w Q&A na Instagramie.