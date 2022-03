Laluna Unique gorzko o swoim wyglądzie sprzed operacji: "Mi się nie podoba NATURA. Nie podoba mi się CHUDOŚĆ"

Laluna Unique to jedna z "osobowości", którą wylansowali producenci programu Królowe Życia. Charakterna celebrytka zasłynęła dzięki bezpośredniości graniczącej z grubiaństwem oraz oryginalnemu wyglądowi. Laluna nie ukrywa, że jest wielką miłośniczką operacji plastycznych. W rozmowie z Pudelkiem opowiedziała o tym, co myśli oglądając swoje fotki sprzed kilku lat, kiedy jeszcze nie była "poprawiona" przez chirurgów.

Ja pier*ole, jaka byłam zj*bana - orzekła w swoim stylu. Mi się nie podoba natura. Nie podoba mi się chudość. Nie podobają mi się kobiety bez piersi, bez d*py. No i taka jestem. To jest mój styl i tyle. Nie podobałam się sobie w ogóle, miałam pełno kompleksów, że jestem za chuda, nie mam piersi. Że chciałbym mieć większe to, tamto, siamto. I stało się. Teraz jestem szczęśliwa - podsumowała w rozmowie z nami.