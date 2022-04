Lara Gessler pozuje w bikini, eksponując ciążowy brzuch przed lustrem (FOTO)

Lara Gessler w polskim show biznesie zaistniała dzięki słynnej mamie, która przemierza całą Polskę, by reanimować podupadające restauracje . Córka "kreatorki smaku i mody" szybko polubiła życie w blasku fleszy , wchodząc pewnym krokiem do celebryckiego świata.

Lara skupia się głownie na internetowej działalności, rozwijając instagramowy profil. To właśnie tam dzieli się z internautami szczegółami z prywatnego życia. Niedawno poinformowała fanów, że spodziewa się drugiego dziecka . Przypomnijmy, że żona Piotra Szeląga jest już mamą półtorarocznej Neny.

Błogosławiony stan jest idealną okazją dla latorośli Gessler, by przypomnieć o sobie celebryckiemu światu. Lara czuje się w ciąży bardzo dobrze, dlatego stara się nie opuszczać branżowych imprez, które są doskonałą okazją do zaprezentowania ciążowych krągłości . Celebrytka, pojawiając się jakiś czas temu na Elle Style Awards, wywołała zainteresowanie za sprawą imponującej kreacji z printem żyrafy.

We wtorek rano Gesslerówna zaskoczyła internetową społeczność, publikując selfie w dwuczęściowym kwiecistym stroju kąpielowym. Okazuje się, że Lara wybrała się na urlop do Meksyku, a dokładnie do Zihuatanejo.