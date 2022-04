Lara Gessler prosto ze ścianki przekonuje: "TRZEBA ODPOCZYWAĆ i nie ma w tym nic złego"

ToJa 38 min. temu zgłoś do moderacji 71 4 Odpowiedz

Ja w sprawie artykulu o niszczonych torebkach Chanel przez rosyjskie celebrytki - jedna pani żyje w Monako, wracaj kobieto do mateczki Rosji skoro ją tak kochasz, wracaj do swojego kraju! My jestesmy rusofoby?? A co mamy robic i mówić? Mamy was głaskać po głowach za to co robicie z Ukrainą?? za to, że nie potraficie przeciwstawić się władzy?? nie potraficie wyjść na ulice bo się boicie? Czy nie chcecie tego zrobić?? Jesteście obrzydliwym, zgniłym do bólu narodem! Chanel popieram!