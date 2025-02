Laura Samojłowicz publikuje kolejne NIEPOKOJĄCE nagrania: "Nie obsadzajcie mnie tylko w rolach po*no star. BLE"

!!!Zastępca prezydenta USA zgasił elity UE jak peta. Na konferencji w Monachium wygarnął im całą prawdę. To musiało ich zaboleć . Bo oskarżył elity europejskie o dyktaturę jak na Białorusi o cenzurę i o to że nie słuchają głosu własnych obywateli i próbują zamknąć im usta cenzurą lub zamknąć do więzienia jak w putinowskiej Rosji. Kwik w mediach które nazywają się neoliberalne będzie ogmgromny ale to nie jest nooliberalizm tylko. Dyktat i reżim. Teraz będą się pojawiać artykuły w mediach broniących tego układu upadłego. Ale nie merytoryczne bo nie mają żadnych argumentów. na argumenty nie są w stanie nic zdziałać bo ludzie są po stronie normalności a. Nie tego co się dzieje obecnie w Europie. Przykład nielegalni migranci. Czy jakikolwiek polityk w wyborczych obietnicach mówił coś że sprowadzi do kraju migrantów?? nie. a jednak to robią jedni i drudzy. I dlatego nie maja mandatu do rządzenia nie mają poparcia społecznego i robią wszystko wbrew woli wyborców. Dlatego muszą odejść.