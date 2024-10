Laureatka "The Voice of Poland" wyszła ZA MĄŻ. Opowiedziała, jak starała się zaoszczędzić na organizacji imprezy

Już za kilka tygodni minie 10 lat, odkąd Aleksandra Nizio sięgnęła po główną wygraną w 5. edycji show "The Voice of Poland". Charakterna i obdarzona nieprzeciętnymi umiejętnościami wokalnymi nastolatka, która zyskała przychylność publiczności, nie wykorzystała w pełni swojej szansy po zakończeniu programu. Co prawda ma na koncie kilka solowych singli i wciąż aktywnie koncertuje ze swoim cover bandem, lecz w największych rozgłośniach radiowych i stacjach muzycznych raczej nie uświadczymy jej wokalu.