Lea Michele stroiła fochy na planie reklamy, za którą zgarnęła MILION DOLARÓW! "Po prostu wstała i wyszła"

wwwww 50 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Wisłocka też nie miała koleżanek poza jedną. Ze względu na zespół Aspergera często mówiła ludziom w twarz to co akurat myślała zamiast uprzejmego przemilczenia, czy miłego kłamstwa. Łatwo tak sobie narobić wielu wrogów. Nawet jak w Internecie napisze się to co się myśli, to są osoby, które krzyczą, że to hejt, więc wiadomo jak boli ludzi, kiedy słyszą opinie od sobie od osoby którą znają. Boli bardziej. Czasem wystarczy, że ktoś powie, czy napisze "nie podobają mi się twoje buty" i już część osób będzie mówić, że to taki okrutny hejter, bo nie zachował dla siebie tego co pomyślał.