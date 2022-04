Lea Michele z dumą o przyjacielskim poświęceniu dla Jonathana Groffa: "Wzięłam lampkę i POKAZAŁAM MU CAŁĄ WAGINĘ"

Od momentu, gdy Lea Michele znalazła się w samym centrum medialnego zamieszania, minęło już kilkanaście miesięcy. Pozostaje mieć nadzieję, że aktorka wzięła sobie do serca uwagi byłych współpracowników, bo pod koniec zeszłego roku świętowała 15-lecie "Przebudzenia wiosny" , w którym występowała w roli Wendli Bergmann jeszcze w 2006 roku.

Teraz z kolei HBO przygotowało specjalny dokument "Spring Awakening: Those You’ve Known", który obfituje w zaskakujące wyznania całej ekipy. Nie jest tajemnicą, że Lea od lat przyjaźni się z Jonathanem Groffem, również aktorem i zadeklarowanym gejem, który odgrywał przed laty rolę Melchiora Gabora. Mimo wszystko to, czym się podzielili przed kamerami, może być dla wielu szokiem.