Lech Wałęsa oznajmia: "JESTEM BANKRUTEM"

Ola 13 min. temu

Myślę że bardziej doskwiera nie brak pieniędzy ale inne bankructwo: brak miłości w rodzinie. Żony nie kocha, afery dzieci i wnuków, na rękach nie noszą no i to "kłamstwo" o Bolku.... Inne były plany. Skosztował raz władzy i chwały i myślał ze do końca życia tak będzie. Pieniądze szczęścia nie dają a u niego wyraźnie widać brak miłości w rodzinie. To go rozkłada na łopatki - jak każdego zresztą.