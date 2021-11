Lewandowscy "śmieszkują" na TikToku: Kto ZAINICJOWAŁ PIERWSZY POCAŁUNEK?

wwww 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ale okropne sugestie, że Lewandowska marzy o synu i to planowanie dziecku, którego jeszcze nie ma życia. Będzie musiał grać w piłkę nożną i zostać piłkarzem, bo jak nie to zawiedzie tych ludzi. Jeśli dziecko się urodzi, to już widzę ten płacz, kiedy wejdzie w okres buntu i postawi się twierdząc, że chce zostać np. muzykiem. Poza tym, by uprawiać zawodowo sport trzeba być zdrowym, a nikt nie może przewidzieć, czy dziecko nie będzie mieć jakiejś przypadłości i wtedy też wielce zawiedzeni ludzie, będą pisać, że trzeba zrobić następne dziecko, bo chłopiec, który nie jest całkowicie zdrowy nie będzie piłkarzem, więc się nie liczy. Ludzie trochę człowieczeństwa. Dziecko nie jest po to, by spełniały się wasze scenariusze. Wielu osobom może być przykro.