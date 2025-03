Lexy C. przedstawiła, jak przebiegało jej ZATRZYMANIE przez CBŚP: "Ktoś wali do drzwi, a tam 10 policjantów. Udawałam, że nie ma mnie w domu"

Nie milkną echa afery, która przed tygodniem rozgrzała do czerwoności polski internet. 10 czołowych influencerów i dziennikarzy motoryzacyjnych zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z podejrzeniami o organizowanie nielegalnych loterii i wystawianie fałszywych faktur VAT, co naraziło budżet państwa na olbrzymie straty. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, na co sami zainteresowani reagują w dość osobliwy sposób.

Jedna z czołowych twórczyń internetowych, Lexy C., będąca jedyną kobietą wśród zatrzymanych "pochwaliła się", że jako pierwsza została wypuszczona na wolność po przesłuchaniu. Co prawda zostały na nią nałożone środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policyjnego, lecz podeszła do tego z nadspodziewanie dużym spokojem. Teraz postanowiła przybliżyć ze swojej perspektywy okoliczności porannej wizyty funkcjonariuszy w jej domu.

Lexy C. przedstawiła kulisy całego zajścia

Youtuberka opowiedziała szeroko o tym, co spotkało ją w ubiegłą środę, 5 marca. Określiła ją jako "najbardziej nie fair sytuację, w jakiej kiedykolwiek się znalazła".

Jest 5:30. Budzę się. Próbuję jeszcze zasnąć i nagle słyszę dzwonek do drzwi. Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak, bo dlaczego ktoś dzwoni o 6 rano? I nagle słyszę, jak ktoś wali do tych drzwi. (...) Biegnę zobaczyć, kto stoi przed tymi drzwiami, a tam 10 policjantów - 8 facetów i 2 kobiety. Niektórzy byli zamaskowani. Oczywiście wielka panika mnie obeszła. Ja nie wiedziałam, co zrobić. Udawałam, że mnie nie ma w domu - opowiadała z przejęciem.

Początkowo Lexy wydawało się, że był to rodzaj pranka zrobionego przez jednego z jej kolegów po fachu. W końcu zdecydowała się otworzyć drzwi.

Otwieram leciutko te drzwi i ja mówię: "Dzień dobry, o co chodzi?". I od razu bum! But w drzwi, żebym nie mogła ich zamknąć. Oni wszyscy wchodzą. Dali mi pełno papierów, wyjaśnili powód, dlaczego zabierają mnie do Szczecina na przesłuchanie do pani prokurator. Serio ja nie wierzę, że to miało miejsce. (...) Cały czas myślałam sobie: "ja pierniczę, jaki wstyd, jak to wyjdzie w mediach". Chciało mi się mega płakać, a obok była moja siostra. Nie chciałam jej pokazać, że się boję. W pewnym momencie oni zabrali ją na dół, do samochodu, zrobili przeszukiwanie mojego całego mieszkania.

Obciążona zarzutami influencerka przez cały czas porównała swoją sytuację do również skonfliktowanego z prawem Buddy, przy okazji przytaczając tekst jego utworu o zatrzymaniu. Wyjaśniła też, dlaczego przez ostatnie dni nie odzywała się do swoich followersów.

Zabrali mi telefon. W sumie nie wiem czemu. Dlaczego ja nie mam swoich kont społecznościowych? Bo ja mam wszędzie dwuetapową weryfikację. Nie mam dostępu do absolutnie niczego, nawet do kalendarza. Próbowałam też zduplikować kartę, ale tam też jest blokada nałożona, więc muszę czekać aż mi zwrócą - wytłumaczyła, przy okazji zdradzając, że mogła udostępnić ten film na swoim kanale na YouTube dzięki uprzejmości montażysty, który posiada do niego dostęp.

Nie mogłam wstać, nie mogłam otworzyć drzwi, dosłownie nic nie mogłam zrobić, bo ja już byłam w ich rękach. W międzyczasie przyjechał mój manager i bliska mi osoba. Próbowali wejść, ale nie mogli itd. Ten pan przewodniczący powiedział mi, że zaraz skują mnie w kajdanki i wyprowadzą do samochodu. W tamtym momencie ja już wiedziałam: "o ja pie**olę, ale przypał, ale wstyd" - kontynuowała.

Lexy C. spędziła 7 godzin w aucie bez możliwości kontaktu z najbliższymi. Nazwała to "najdłuższą podróżą swojego życia".

Podróż strasznie się dłużyła. Były takie dziwne momenty, że ja jadę, jadę, jadę i zaczęłam się zastanawiać, gdzie są moje AirPodsy? Ja zapominałam o tym, co się dzieje. Zasypiałam na chwilę, budziłam się i miałam wrażenie, że jedziemy cloutowym busem na jakąś galę, na spotkanie z widzami i wtedy musiałam na nowo sobie przypominać, co tak naprawdę się dzieje - tak tłumaczyła swoje zdezorientowanie.

Lexy C. została skuta kajdankami

Po dotarciu na miejsce idolka młodzieży zauważyła kamery telewizyjne.

Oni oczywiście musieli mnie znowu zakajdankować. Pozwolili mi bluzę założyć na te ręce, żeby nie było fizycznie widać tych kajdanek. Wysiadamy. Nagrywają to. Ja szybko głowę w dół, kaptur, żeby tylko nie było żadnych zdjęć z moją twarzą, no ale jest taki filmik, pewnie widzieliście, jak właśnie jestem prowadzona po schodach. Ta pani mnie chwyciła pod rękę, to też od razu groźniej wyglądało. Wstyd jak nie wiem co.

Lexy C. na miejscu spotkała się ze swoim prawnikiem, który przedstawił jej, jakie kroki zostaną poczynione w następnej kolejności.

Na mnie już czeka mój mecenas. Dostaliśmy taki pokoik, gdzie mogliśmy przez 20 minut porozmawiać. Nade mną oczywiście stała pani policjant, która wszystko nadzorowała. Mój mecenas mi wytłumaczył mniej więcej, co może się wydarzyć. W najgorszym wypadku grozi mi areszt na 3 miesiące. Był też jakby środkowy wypadek, czyli dołek na 24 lub 48 godzin, albo najlepszy wypadek, że pani prokuratur mnie wypuszcza od razu. I tam się dowiedziałam, że razem ze mną zatrzymano 9 innych osób, więc troszeczkę mi ulżyło, bo bałam się, że całe światło będzie skierowane na mnie. Czekając na to, żeby pani prokurator mnie przesłuchała, byłam przestraszona, ale cały czas próbowałam nie dać po sobie znać. Bałam się, że jak zacznę płakać, to ona odbierze to jako próbę manipulacji - przekazywała w dalszej części filmiku.

25-latka zaznaczyła, że prokurator podeszła do niej z dużą życzliwością i wyrozumiałością. Wraz z odzyskaniem wolności dopadły ją refleksje na temat niedoceniania tego, co ma dookoła siebie, dopóki się tego nie straci.

Gdybym ja nie była osobą wierzącą, religijną, to ja bym nie mogła teraz rozmawiać z wami ze wściekłości, ze smutku. Bardzo ufam Panu Jezusowi, oddaję Mu tę sprawę i ja wiem, że On mnie gdzieś prowadzi. To jest jakaś droga, którą ja mam przejść, to jest jakiś Jego plan, i ja w 100 % Mu ufam. Może kiedyś wyjdą plusy z tej sytuacji. Może ja bym zachlusnęła się tym fejmem, tymi pieniędzmi, zeszłabym na jakąś złą drogę. Tak po prostu miało być - zakończyła, dziękując swoim fanom za liczne dowody wsparcia.