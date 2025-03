Boxdel DRWI z zatrzymania przez CBŚP. Humor dopisuje?

Oni wszyscy drwią sobie z tych zatrzymań. Na chwilę ich zatrzymują, a za chwilę są na wolności i wrzucają fotki do neta. Są bezkarni. A nawet jak dostaną jakiś wyrok, to mają tyle kasy z różnych nielegalnych źródeł, że mają to w nosie. Moim zdaniem tak łagodny wymiar kar, jaki jest obecnie w Polsce, to policzek dla ludzi uczciwych.