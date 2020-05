Lexy Chaplin potwierdza ODEJŚCIE Z "TEAM X"! "Nie czułam się tam najlepiej"

Choć skompromitowany youtuber miał nawet opuścić willę , udało mu się odkupić winy i ku zdziwieniu większości, wciąż należy do "Teamu X". Ostatnio plotkowano zaś o wycofaniu się z projektu innej uczestniczki. Lexy Chaplin kilka tygodni temu opuściła współmieszkańców i wróciła do domu rodzinnego , skąd nagrywana jest większość jej najnowszych filmików. W środę 20-latka w końcu uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak wygląda sytuacja.

Nagrywam to już ósmy raz, bo się denerwuję… Anyway! - zaczęła Chaplin, przeplatając w swoim stylu polski angielskim.

Niektórzy z Was już podejrzewają, ale chciałam to oficjalnie powiedzieć: Odchodzę z "Teamu X" - wyznała na InstaStories.

Na początku chcę bardzo podziękować Stuartowi, że wziął mnie do tego projektu. Będę Ci wdzięczna do końca życia - podziękowała Stuu i dodała:

Trzymam kciuki za "Team X", żebyście się dalej rozwijali, żeby była dobra atmosfera… I to nie jest tak, że w momencie jak pojechałam do domu, to odłączyłam się od teamu. Dopiero będąc w domu, stwierdziłam, że tak będzie lepiej dla wszystkich, jeśli odejdę - zapewniła w instagramowym oświadczeniu, by następnie zdradzić plany na przyszłość, a raczej ich brak: