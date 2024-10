Liam Payne nie żyje. Ujawniono, jak miał się zachowywać w hotelu tuż przed śmiercią. "Był NIEOBLICZALNY"

Media obiegła smutna wiadomość o śmierci Liama Payne'a , wokalisty i byłego członka grupy One Direction. O sprawie poinformowała argentyńska gazeta "La Nacion", a muzyk miał zostać znaleziony martwy po upadku z trzeciego piętra hotelu. Do tragicznego zdarzenia doszło w hotelu Casa Sur w dzielnicy Palermo w Buenos Aires.

Liam Payne nie żyje. Tak miał się zachowywać tuż przed śmiercią

Według portalu gazety "Daily Mail", który powołuje się na lokalne media, Liam miał wcześniej "zachowywać się nieobliczalnie w hotelowym lobby i roztrzaskać swojego laptopa", po czym "trzeba go było przenieść z powrotem do pokoju". Serwis cytuje też fragment rozmowy ekipy hotelu z policją. Poinformowano wówczas służby, jakoby w wyniku agresji jednego z gości dochodziło do zniszczeń.