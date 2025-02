Lily Collins została mamą. Chęć posiadania potomstwa pomogła jej w walce z anoreksją i bulimią. "Moje priorytety się zmieniły"

Miałam podobnie. Bardzo bałam się, że nie zostanę matką. Lecz ja chciałam przeżyć to w pełni. Chciałam doświadczyć ciąży i porodu. Lily ma inaczej, ale też życzę jej wszystkiego dobrego. Moje marzenie spełniło się, gdy już przestałam wierzyć, że to możliwe. To była niespodzianka. Mam 5letniego synka, którego bardzo kocham. Kocham też być mamą. Macierzyństwo wyleczyło mnie też z przejmowania się bzdurami. Zdaję sobie sprawę, że zaburzenia odżywiania, to jak alkoholizm- do końca życia, ale trzymam to w ryzach, aby nigdy nie przenieść tego na dziecko. Udaje mi się, jestem szczęśliwa. Czego i Lily życzę, a także wszystkim osobom z podobnymi problemami. Przede wszystkim dużo radości z tej kochanej małej istotki. To wspaniała sprawa, gdy spełnia się takie marzenie