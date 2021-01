Lionel Messi rzuca groźne spojrzenia, wracając z rodzinką z wakacji w Argentynie (ZDJĘCIA)

Horrendalnie wysokie zarobki nawet przeciętnych graczy piłki nożnej od lat są przedmiotem głośnej debaty publicznej. Sytuacji zdecydowanie nie poprawia fakt, że największe gwiazdy tej popularnej dyscypliny, jak chociażby Cristiano Ronaldo, często mają na swoim koncie wyroki za oszustwa podatkowe. Do tego mało zaszczytnego grona należy również Lionel Messi, który właśnie szykuje się do przeprowadzki do nowiuteńkiego apartamentu w Miami za skromne 37 milionów złotych.