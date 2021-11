Lizzo we fryzurze na Myszkę Mickey drepcze do celebryckiej SIŁOWNI (ZDJĘCIA)

Miliony fanów na świecie pokochały Lizzo za jej muzyczny talent i bezpardonowe rozprawianie się z opresyjnymi standardami piękna. Gwiazda bardzo otwarcie wypowiada się na temat fat shamingu i aktywnie zwalcza go, korzystając ze swej rozpoznawalności. Nie trzeba długo się naszukać, aby odnaleźć w sieci zdjęcia obdarzonej obfitymi krągłościami piosenkarki w skąpych strojach kąpielowych, cieszącej się pełnią życia na prywatnych jachtach i najpiękniejszych plażach tego świata.

Niezachwiana pewność siebie nie oznacza jednak, że Lizzo kompletnie lekceważy potencjalne konsekwencje dla zdrowia, które mogą nastąpić w wyniku otyłości. We wtorek paparazzi przyłapali ją w drodze do obleganej przez celebrytów siłowni w West Hollywood. Do Forma Pilates regularnie uczęszczają m.in. Kendall Jenner, Hailey Bieber czy Kaia Gerber.