Losy programu Blanki Lipińskiej i jej partnera przesądzone. Celebrytka gorzko komentuje: "To mówi wszystko"

Raczej nigdy - zaczęła, przypominając ostatni event Prime Video Presents: Ostatnio odbyła się impreza Amazona, na którą zaproszone były osobowości, które zobaczycie w przyszłym roku na platformie. Nas nikt nie zaprosił, więc to mówi wszystko - skwitowała. Doceniacie jej szczerość? CHYBA NATURALNE ,ŻE NIKT ICH NIE ZAPROSIŁ , TO ZWYKŁE ZERO Z ZATOKI SZTUKI I TE JEJ GNIOTY , KTO TO KUPUJE ???