Louis Tomlinson ma ROMANS z gwiazdą "Love Island". Wcześniej szydził z programu. Głos zabrał już były ukochany kobiety

Louis Tomlinson zasłynął jako jeden z uczestników brytyjskiego "X Factora". Co prawda nie udało mu się przejść przez program jako solowy artysta, ale wraz z Harrym Stylesem, Niallem Horanem, Zaynem Malikiem i Liamem Paynem stworzyli zespół One Direction, który odniósł ogromny sukces na całym świecie. W 2016 roku podjęli decyzję o zawieszeniu kariery jako boys band i każdy z nich zaczął się rozwijać na własną rękę.

W życiu Louisa Tomlinsona przewinęło się kilka kobiet, w tym między innymi Briana Jungwirth, z którą doczekał się syna Freddiego. Ta relacja nie przetrwała próby czasu, a on spotykał się później między innymi z Eleonorą Calder. Od dłuższego czasu muzyk pozostawał oficjalnie singlem, ale w jego życiu ponoć pojawiła się nowa kobieta. Jest gwiazdą "Love Island".

Louis Tomlinson spotyka się z gwiazdą "Love Island"

Od kilku dni media spekulowały o tym, że Louis Tomlinson spotyka się z Zarą McDermott. Para była ostatnio widziana w brytyjskim mieście Aldeburgh, gdzie skusili się na obiad w jednej z lokalnych restauracji. Według informatora The Sun, mieli cały czas trzymać się za ręce i wyglądali na zauroczonych sobą. Później wrócili razem do hotelu The Suffolk, w którym trzeba zapłacić 200 funtów za noc.

Louis jest oczarowany Zarą. Uważa ją za cudowną osobę i chciał się zachować wobec niej jak prawdziwy dżentelmen. Zaplanował dla nich całą wycieczkę - donosi informator The Sun.

Źródło serwisu donosi, że ta dwójka nie spieszy się z przechodzeniem na kolejne poziomy ich relacji. Mają być jednak w bliskich relacjach ze swoimi rodzinami i uwielbiają spędzać czas w swoim towarzystwie.

Louis Tomlinson nie tak dawno temu krytykował "Love Island"

Fakt, że ta dwójka była widziana w swoim towarzystwie, jest interesujący z uwagi na to, że Louis Tomlinson wielokrotnie krytykował "Love Island". Jego znajomi mieli go wciągnąć w oglądanie programu, który uważa za tragiczny, a co więcej sam "nie ma czasu dla osób, które w nim występują". Z kolei podczas trwania edycji, w której pojawiła się Zara McDermott opublikował wpis, w którym błagał o zakończenie emisji.

Czy mogę prosić, żeby to p*eprzone "Love Island" się skończyło"? Popełniłem ogromny błąd odpalając ten program. Wystarczy już, oni nie przekazują żadnych dobrych wartości, szczególnie młodszej widowni - pisał rozwścieczony Louis Tomlinson na Twitterze w 2018 roku.

To jednak nie koniec kontrowersji wokół tej relacji. Do niedawna Zara McDermott tworzyła związek z Samem Thompsonem. Ostatnio poinformował on na łamach podcastu o tym, że podjęli decyzję o zakończeniu pięcioletniego związku i jak sam przyznał, obecnie nie czuje się gotowy na budowanie nowej relacji. Nie obyło się bez drobnej szpilki wobec jego byłej ukochanej.

Wiele osób szuka potwierdzenia w innych ludziach i natychmiast uciekają w nowe relacje, bo "muszą znaleźć kogoś innego, aby wypełnić tę dziurę po rozstaniu". Potrzeba im zastrzyku dopaminy, którą dają rozmowy z nową osobą. Sam nie mógłbym teraz się na to zdecydować - mówił Sam Thompson na łamach swojego podcastu.